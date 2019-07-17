Мошенники атакуют орловских пенсионерок «очно» и «заочно»

За последние сутки в Орловской области зафиксировано сразу несколько случаев мошенничества в отношении пожилых граждан.

Как сообщили в Управлении МВД по региону, в Покровском районе неизвестный мужчина посетил дом местной жительницы почтенного возраста. После этого хозяйка недосчиталась 40 тысяч рублей.

В областном центре мошенник позвонил пенсионерке и рассказал женщине о социальных выплатах, якобы положенных ей по закону. Орловчанка, следуя телефонным инструкциям неизвестного собеседника, выполнила ряд действий и лишилась 230 тысяч рублей.