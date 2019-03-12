Мошенник выманил у орловчанки 40 тысяч рублей
12.03.2019
Преступление произошло в начале этого месяца. Мошенник, выдавая себя за сотрудника банка, позвонил 59-летней жительнице Орла. Он предложил ей взять кредит в 300 тысяч рублей.
Женщина заинтересовалась предложением. Тогда преступник рассказал о необходимости оплатить страховку в размере 40 тысяч рублей. Орловчанка перевела эту сумму на указанные ей реквизиты.
Как сообщает Управление МВД по Орловской области, когда женщина поняла, что кредитные средства не поступают в её распоряжение, она обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело.
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