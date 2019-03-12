Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел12.03.2019 Вторник 15:30
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Мошенник выманил у орловчанки 40 тысяч рублей

Мошенник выманил у орловчанки 40 тысяч рублей

Версия для печати

12.03.2019

Преступление произошло в начале этого месяца. Мошенник, выдавая себя за сотрудника банка, позвонил 59-летней жительнице Орла. Он предложил ей взять кредит в 300 тысяч рублей.

Женщина заинтересовалась предложением. Тогда преступник рассказал о необходимости оплатить страховку в размере 40 тысяч рублей. Орловчанка перевела эту сумму на указанные ей реквизиты.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, когда женщина поняла, что кредитные средства не поступают в её распоряжение, она обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53385

Добавил новость: 

Другие новости раздела

12.03.2019

В Орле ливневую канализацию готовят к тёплому периоду года

12.03.2019

Сегодня в 15 часов губернатор Орловской области Андрей Клычков проведёт заседание региональной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

12.03.2019

Управление МЧС по Орловской области рассказало об обстановке на водоёмах

12.03.2019

67% преступлений в Орловской области совершают ранее судимые лица

12.03.2019

Достраивать орловский «Титаник» будет московское ООО «Гемостат»

2
$ USD65.7674(-0.31)13.03
€ EUR74.0672(-0.22)13.03

Наш опрос

Лучшая рок-группа из Орловской области?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online