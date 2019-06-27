Мошенник обманул молодого орловчанина на 20 тысяч рублей
27.06.2019
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Подозреваемый устанавливается. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.
Преступление произошло в Орле в здании торгового центра. Незнакомец обратился к молодому парню за помощью. Он рассказал, что нуждается в крупных купюрах, а располагает только мелкими. Тогда орловчанин снял с карточки 30 тысяч рублей, передал их незнакомцу и получил взамен пачку денежных банкнот меньшего номинала.
Мужчина скрылся. Только после этого парень пересчитал полученные деньги и выянил, что неизвестный злоумышленник «недодал» ему целых 20 тысяч рублей.
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