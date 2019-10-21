Монастырский водитель не смог вернуть себе права

Северный районный суд рассмотрел иск орловчанина, которого временно ограничили в праве на вождение транспортных средств. Такое решение приняла служба судебных приставов в связи с наличием у мужчины долгов (на более чем полмиллиона рублей).

Орловчанин пытался доказать суду, что нуждается в водительских правах. Он рассказал, что трудится водителем при монастыре. При этом половина его зарплаты удерживается в счёт невыплаченного долга. Лишившись прав, он лишился возможности работать, а значит и выплачивать свою задолженность.

Также орловчанин сообщил, что осуществляет уход за больной матерью.

Однако все эти доводы не убедили суд. Мужчина не смог доказать, что трудовая деятельность в качестве водителя является для него единственным возможным способом заработка, а также то, что на его иждивении находится инвалид первой или второй группы. В иске отказали.