Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.10.2019 Понедельник 11:46
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Монастырский водитель не смог вернуть себе права

Монастырский водитель не смог вернуть себе права

Версия для печати

21.10.2019

Северный районный суд рассмотрел иск орловчанина, которого временно ограничили в праве на вождение транспортных средств. Такое решение приняла служба судебных приставов в связи с наличием у мужчины долгов (на более чем полмиллиона рублей).

Орловчанин пытался доказать суду, что нуждается в водительских правах. Он рассказал, что трудится водителем при монастыре. При этом половина его зарплаты удерживается в счёт невыплаченного долга. Лишившись прав, он лишился возможности работать, а значит и выплачивать свою задолженность.

Также орловчанин сообщил, что осуществляет уход за больной матерью.

Однако все эти доводы не убедили суд. Мужчина не смог доказать, что трудовая деятельность в качестве водителя является для него единственным возможным способом заработка, а также то, что на его иждивении находится инвалид первой или второй группы. В иске отказали.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57884

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.10.2019

Орловские тяжелоатлеты выяснили отношения

21.10.2019

В Орле машина перевернулась «на 180 градусов»

21.10.2019

Иномарка сбила женщину насмерть на орловской дороге

21.10.2019

Главный орловский здравоохранитель прокомментировал госпитализацию девочки с истощением

18.10.2019

Назначена дата ежегодного инвестиционного послания губернатора Орловской области

$ USD63.9542(-0.06)19.10
€ EUR71.1299(+0.23)19.10

Наш опрос

2018 - юбилей Тургенева. 2020 - юбилей Бунина. Главный писатель-орловец?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online