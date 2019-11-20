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Молодые орловчане использовали отвёртку не по прямому назначению

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20.11.2019

В Орловской области полиция по подозрению в угоне автомобиля задержала подростков 2003 и 2004 годов рождения.

С заявлением в ОМВД обратился житель поселка Знаменка. Злоумышленники похитили его автомобиль, припаркованный рядом с домом.

«По горячим следам» удалось найти имущество и подозреваемых. Автомобиль находился в Заводском районе на территории гаражного кооператива.

Предварительно установлено, что молодые орловчане, используя отвёртку, вскрыли машину, откатили её в сторону и завели двигатель. Некоторое время они посвятили автомобильной прогулке, после чего бросили своё «средство передвижения» рядом с гаражами.

Имущество возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело.

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