«Молодые кадры» в Орловской области будут искать на новых условиях
02.07.2019
Второй региональный конкурс «Молодые кадры Орловщины» в этом году пройдёт с 8 июля по 15 ноября. Мероприятие проводится по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
В правила конкурса внесён ряд изменений. Их цель — дать участникам возможность шире проявить свои способности.
Итоговая цель конкурса — формирование кадрового потенциала нашего региона.
В этом году участвовать в нём могут проживающие в Орловской области граждане РФ в возрасте до 45 лет включительно.
Первый этап продлится с 8 июля по 1 августа. На этой стадии участникам нужно будет представить видеоролик-презентацию и пройти заочное интернет-тестирование. В следующий этап выйдут около 80 человек. Список участников, прошедших первое испытание, опубликуют 5 августа.
Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном портале Орловской области, а также в социальных сетях «Вконтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм». Контакты организаторов — электронная почта (konkadr@adm.orel.ru) и телефон ((4862)