Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел02.07.2019 Вторник 11:05
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. «Молодые кадры» в Орловской области будут искать на новых условиях

«Молодые кадры» в Орловской области будут искать на новых условиях

Версия для печати

02.07.2019

Второй региональный конкурс «Молодые кадры Орловщины» в этом году пройдёт с 8 июля по 15 ноября. Мероприятие проводится по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

В правила конкурса внесён ряд изменений. Их цель — дать участникам возможность шире проявить свои способности.

Итоговая цель конкурса — формирование кадрового потенциала нашего региона.

В этом году участвовать в нём могут проживающие в Орловской области граждане РФ в возрасте до 45 лет включительно.

Первый этап продлится с 8 июля по 1 августа. На этой стадии участникам нужно будет представить видеоролик-презентацию и пройти заочное интернет-тестирование. В следующий этап выйдут около 80 человек. Список участников, прошедших первое испытание, опубликуют 5 августа.

Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном портале Орловской области, а также в социальных сетях «Вконтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм». Контакты организаторов — электронная почта (konkadr@adm.orel.ru) и телефон ((4862) 59-80-21).

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55688

Добавил новость: 

Другие новости раздела

02.07.2019

Пожилых орловчан доставят к врачам на «Нивах»

02.07.2019

Орловский Дворец пионеров купит «Колизей» для «Кванториума»

02.07.2019

Орловские легкоатлеты завтра выяснят отношения на стадионе имени Ленина

01.07.2019

Центр по борьбе с сектами может появиться в Орловской области

01.07.2019

25 орловских предприятий обязались поднять зарплату сотрудникам

3.3
$ USD63.0541(-0.02)02.07
€ EUR71.3962(-0.42)02.07

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online