«Молодые кадры» в Орловской области будут искать на новых условиях

Второй региональный конкурс «Молодые кадры Орловщины» в этом году пройдёт с 8 июля по 15 ноября. Мероприятие проводится по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

В правила конкурса внесён ряд изменений. Их цель — дать участникам возможность шире проявить свои способности.

Итоговая цель конкурса — формирование кадрового потенциала нашего региона.

В этом году участвовать в нём могут проживающие в Орловской области граждане РФ в возрасте до 45 лет включительно.

Первый этап продлится с 8 июля по 1 августа. На этой стадии участникам нужно будет представить видеоролик-презентацию и пройти заочное интернет-тестирование. В следующий этап выйдут около 80 человек. Список участников, прошедших первое испытание, опубликуют 5 августа.