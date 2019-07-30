Молодой орловчанин подозревается в жестоком убийстве
30.07.2019
Как предполагают в Следственном комитете, 27-летний житель села Тельчье (Мценского района) убил 61-летнего односельчанина. По версии следствия, мужчины поссорились 13 июля, после чего подозреваемый нанёс пенсионеру телесные повреждения с помощью деревянного бруска и трости. Когда мужчина скончался, убийца сжёг его тело.
25 июля стало известно об исчезновении этого человека. «По горячим следам» Следственный комитет установил и задержал подозреваемого. В данный момент расследование продолжается.
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