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Орел30.07.2019 Вторник 13:03
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Молодой орловчанин подозревается в жестоком убийстве

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30.07.2019

Как предполагают в Следственном комитете, 27-летний житель села Тельчье (Мценского района) убил 61-летнего односельчанина. По версии следствия, мужчины поссорились 13 июля, после чего подозреваемый нанёс пенсионеру телесные повреждения с помощью деревянного бруска и трости. Когда мужчина скончался, убийца сжёг его тело.

25 июля стало известно об исчезновении этого человека. «По горячим следам» Следственный комитет установил и задержал подозреваемого. В данный момент расследование продолжается.

Теги:ОрёлОрловская область

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