Молодого орловчанина подозревают в хранении марихуаны

В Орловском районе у гражданина 1999 года рождения изъяли 10 граммов запрещённого к свободному обороту вещества. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

В отношении орловчанина возбуждено уголовное дело.

Гражданин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.