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Орел04.07.2019 Четверг 13:29
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Молодого орловчанина подозревают в хранении марихуаны

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04.07.2019

В Орловском районе у гражданина 1999 года рождения изъяли 10 граммов запрещённого к свободному обороту вещества. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

В отношении орловчанина возбуждено уголовное дело.

Гражданин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Теги:ОрёлОрловская область

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