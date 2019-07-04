Молодого орловчанина подозревают в хранении марихуаны
04.07.2019
В Орловском районе у гражданина 1999 года рождения изъяли 10 граммов запрещённого к свободному обороту вещества. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.
В отношении орловчанина возбуждено уголовное дело.
Гражданин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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