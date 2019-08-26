Молодая орловская художница может поплатиться за флирт с Дзержинским
26.08.2019
Полиция проводит проверку в связи с публикацией видеоролика, на котором девушка, сидя на коленях у орловского памятника Феликсу Дзержинскому, называет основателя ВЧК «садистом», а затем целует статую в губы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщают «Орловские новости».
Видеоролик опубликован на личной странице орловской художницы Екатерины Игиной «Вконтакте». Судя по всему, Игина и является «героиней» видео. Также в создании записи участвовал ещё один человек (мужчина) — его голос слышен за кадром.
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