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  3. Молодая орловская художница может поплатиться за флирт с Дзержинским

Молодая орловская художница может поплатиться за флирт с Дзержинским

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26.08.2019

Полиция проводит проверку в связи с публикацией видеоролика, на котором девушка, сидя на коленях у орловского памятника Феликсу Дзержинскому, называет основателя ВЧК «садистом», а затем целует статую в губы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщают «Орловские новости».

Видеоролик опубликован на личной странице орловской художницы Екатерины Игиной «Вконтакте». Судя по всему, Игина и является «героиней» видео. Также в создании записи участвовал ещё один человек (мужчина) — его голос слышен за кадром.

Теги:ОрёлОрловская областьполицияМВДпамятники

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