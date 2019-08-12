Молодая орловчанка пострадала в ДТП с фурой
12.08.2019
Столкновение произошло 10 августа в Орле на улице Спивака у дома № 74. Водитель грузовика MAN (1953 года рождения) выезжал с прилегающей территории и допустил столкновение с «Ладой» (ВАЗ-21120). Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
В «Ладе» находился водитель (1992 года рождения) и пассажирка (1998 года рождения). Девушка получила травмы. Врачи оказали ей помощь и направили на амбулаторное лечение.
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