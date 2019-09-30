Молодая орловчанка подозревается в чрезмерной любви к золоту
30.09.2019
Как предполагают в полиции, 21-летняя жительница Ливен причастна к трём кражам из домов. Объектом похищения становились золотые украшения и денежные средства. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.
Преступления произошли летом этого года. Общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.
Подозреваемая признала вину. Она рассказала, что заходила в дома через незапертые двери. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.
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