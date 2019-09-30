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Орел30.09.2019 Понедельник 12:08
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Молодая орловчанка подозревается в чрезмерной любви к золоту

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30.09.2019

Как предполагают в полиции, 21-летняя жительница Ливен причастна к трём кражам из домов. Объектом похищения становились золотые украшения и денежные средства. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

Преступления произошли летом этого года. Общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

Подозреваемая признала вину. Она рассказала, что заходила в дома через незапертые двери. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

Теги:Орловская областьЛивныкражаполицияУправление МВД по Орловской области

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