Молодая орловчанка подозревается в чрезмерной любви к золоту

Как предполагают в полиции, 21-летняя жительница Ливен причастна к трём кражам из домов. Объектом похищения становились золотые украшения и денежные средства. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

Преступления произошли летом этого года. Общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

Подозреваемая признала вину. Она рассказала, что заходила в дома через незапертые двери. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.