Мобильные «Кванториумы» будут колесить по орловской глубинке
25.11.2019
К концу 2021 года в регионе создадут 3 мобильных детских технопарка «Кванториум» для обучения детей из сельской местности и малых городов. Это — одна из задач, поставленных в рамках масштабной модернизации регионального образования, запланированной на период с 2020 по 2024 годы.
К этому же сроку планируется обеспечить все образовательные учреждения Орловщины высокоскоростным интернетом. До конца 2022 года будет обновлена техническая база в 85 школах, расположенных в сельской местности и малых городах. На это выделят 44 миллиона 600 тысяч рублей.
Ещё 24 миллиона 700 тысяч запланировано на создание цифровой среды в 11 общеобразовательных организациях и 5 профессиональных образовательных организациях.
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