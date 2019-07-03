Многодетным семьям в Орловской области «дадут скидку» на транспортный налог

Члены семей получат льготу в 50% по уплате транспортного налога для «легковушек» и автобусов с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил.

Такие поправки в региональный закон «О статусе многодетной семьи» внесены Орловским областным Советом народных депутатов.

Льгота вводится в связи с тем, что многодетные семьи нередко используют мощный транспорт, предназначенный для перевозки большого количества пассажиров, но с трудом находят свободные деньги на оплату транспортного налога за такие средства передвижения.