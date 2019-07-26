Многодетным семьям Орла подарят земельные участки стоимостью по миллиону рублей каждый

Речь идёт о земле рядом с Наугорским шоссе, которую правительство Орловской области безвозмездно передало администрации Орла. Участок площадью 142 тысячи 846 квадратных метров поделят между многодетными семьями областного центра, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Семьи получат землю на безвозмездной основе.

Также государство возьмёт на себя расходы по созданию инфраструктуры и подведению коммуникаций. Гражданам останется только построить сами дома.

Участок, безвозмездно переданный областью городу, можно считать «золотой землёй». Территория, где будут строиться многодетные семьи, является «лакомым куском» для торговцев этим товаром. В данном конкретном случае только кадастровая стоимость типичного участка для жилищного строительства площадью в 10 соток составит 970 тысяч рублей (практически один миллион рублей).

При всём этом при удачной планировке переданную землю можно будет «нарезать» примерно на 100 таких участков — то есть разместить там около 100 многодетных семей.