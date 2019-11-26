Многодетные мамы пожаловались Клычкову на неудобства

На специальной встрече орловского губернатора с многодетными матерями, приуроченной ко Дню матери, женщины рассказали Клычкову о проблемах с транспортом.

По словам орловчанок, в Орле не так много общественного транспорта, куда можно зайти с коляской. В итоге гулять с малолетними детьми приходится рядом с домом, а не там, где хочется, в том числе в благоустроенных парках и скверах.

Андрей Клычков поручил проработать эти и другие обращения матерей.

На данный момент в нашем регионе зарегистрирована 7281 многодетная семья.