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Орел26.11.2019 Вторник 11:44
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Многодетные мамы пожаловались Клычкову на неудобства

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26.11.2019

На специальной встрече орловского губернатора с многодетными матерями, приуроченной ко Дню матери, женщины рассказали Клычкову о проблемах с транспортом.

По словам орловчанок, в Орле не так много общественного транспорта, куда можно зайти с коляской. В итоге гулять с малолетними детьми приходится рядом с домом, а не там, где хочется, в том числе в благоустроенных парках и скверах.

Андрей Клычков поручил проработать эти и другие обращения матерей.

На данный момент в нашем регионе зарегистрирована 7281 многодетная семья.

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