Многодетные мамы пожаловались Клычкову на неудобства
26.11.2019
На специальной встрече орловского губернатора с многодетными матерями, приуроченной ко Дню матери, женщины рассказали Клычкову о проблемах с транспортом.
По словам орловчанок, в Орле не так много общественного транспорта, куда можно зайти с коляской. В итоге гулять с малолетними детьми приходится рядом с домом, а не там, где хочется, в том числе в благоустроенных парках и скверах.
Андрей Клычков поручил проработать эти и другие обращения матерей.
На данный момент в нашем регионе зарегистрирована 7281 многодетная семья.
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