Мнения жителей Орла учтут при возможной корректировке плана реконструкции сквера Ермолова

Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков по итогам встречи с орловчанами.

Она состоялась 10 июня в сквере. Инициатором встречи выступил сам губернатор. Клычков представил жителям города проект благоустройства сквера и выслушал различные суждения по этому поводу.

Мнения горожан разделились. Одни высказывали опасения по поводу того, что реконструкция исказит исторический облик городского центра. Другие заявили, что благоустройство сделает это место более привлекательным для жителей и гостей Орла.

Средства на благоустройство (150 миллионов рублей) выделяет не бюджет, а ПАО «Сбербанк» в рамках всероссийского благотворительного проекта.

Клычков отметил, что в настоящий момент проект благоустройства — это концепция, которая может быть скорректирована с учётом различных мнений. Окончательное решение примут после широкого общественного обсуждения.