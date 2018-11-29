Митрополит Орловский и Болховский Антоний освятил иконостас для атомной подводной лодки «Орёл»

Просьба помочь с установкой иконостаса на судно поступила в митрополию ещё год назад.

В это же время начался целевой сбор пожертвований.

В композицию иконостаса включена икона Кукши Печерского — покровителя православных христиан Орловского края.

Подробный репортаж на эту тему снял телеканал «Первый областной».