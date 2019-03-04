Митрополит Антоний совершил прощальную литургию

Служба состоялась в Ахтырском кафедральном соборе Орла 2 марта. На ней присутствовал губернатор Орловской области Андрей Клычков и члены регионального правительства.

Антоний оставил пост главы Орловской митрополии РПЦ по собственному желанию из-за преклонного возраста. Новым официальным лидером православных христиан Орловщины стал митрополит Симон. Ранее он руководил Мурманской и Мончегорской митрополией.

За годы служения Антония в Орловской области на треть выросло число приходов РПЦ и в два раза выросло число монастырей. Также на четверть выросло количество православных священнослужителей, несущих послушание.

Фото: Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии (Евгений Борисов)