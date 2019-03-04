Митрополит Антоний совершил прощальную литургию
04.03.2019
Служба состоялась в Ахтырском кафедральном соборе Орла 2 марта. На ней присутствовал губернатор Орловской области Андрей Клычков и члены регионального правительства.
Антоний оставил пост главы Орловской митрополии РПЦ по собственному желанию из-за преклонного возраста. Новым официальным лидером православных христиан Орловщины стал митрополит Симон. Ранее он руководил Мурманской и Мончегорской митрополией.
За годы служения Антония в Орловской области на треть выросло число приходов РПЦ и в два раза выросло число монастырей. Также на четверть выросло количество православных священнослужителей, несущих послушание.
Фото: Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии (Евгений Борисов)
Короткая ссылка obl1.ru/~/53223
Другие новости раздела
04.03.2019
В 2019 году в Орловской области на развитие сельских территорий выделят 555 миллионов рублей
04.03.2019
Губернатор потребовал от муниципальных чиновников ответственного отношения к покупке жилья для сирот
04.03.2019
В Заводском районе Орла горела «семёрка»
$ USD65.7956(-0.02)05.03
€ EUR74.7438(-0.06)05.03
Наш опрос
Лучшая рок-группа из Орловской области?