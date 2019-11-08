Минпромторг России включил 11 предприятий Орловской области в Единый перечень производителей, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности

Межведомственной комиссией Минпромторга России утвержден Единый перечень производителей, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК).

Со стороны Орловской области в Единый перечень включены 11 организаций. Среди них 1 производитель федерального значения и 10 производителей регионального значения. Общий объем финансирования, требуемый предприятиям регионального значения для реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности, составляет около 2 млрд. рублей.

Единый перечень производителей, реализующих КППК, размещен в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП).

КППК — один из ключевых механизмов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленный на поддержку увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной российской промышленной продукции.

В итоговый перечень производителей, утвержденный межведомственной комиссией, были включены 711 заявок от компаний из 69 регионов. В их числе — 69 заявок от производителей федерального значения (системообразующих) и 642 от предприятий регионального значения.

Около 25% заявок, представленных в перечне, связаны с реализацией экспортно-ориентированных проектов в различных отраслях машиностроения.

Основной объем инвестиционного финансирования приходится также на предприятия химической промышленности, лесопромышленного комплекса, металлургии. Кроме того, в единый перечень вошли заявки от организаций оборонно-промышленного комплекса, судостроения, фармацевтической, легкой, станкоинструментальной и других отраслей промышленности.