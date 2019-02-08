Министр сельского хозяйства РФ и гендиректор Международного эпизоотического бюро встретились в Париже

Встреча прошла в штаб-квартире Международного эпизоотического бюро.

Дмитрий Патрушев и Моник Элуа обсудили эпизоотическую ситуацию в России, а также участие нашей страны в международных проектах МЭБ и другие вопросы сотрудничества.

Одной из ключевых тем встречи стал вопрос о статусе Российской Федерации как страны, где существует зона, свободная от ящура без вакцинации. Глава Минсельхоза отметил, что сейчас Россия проводит большую работу для восстановления данного статуса. Министерство издало специальный приказ, чтобы привести в соответствие требования по ящуру с требованими Кодекса здоровья наземных животных МЭБ.

Кроме того, продолжается работа для получения Россией статуса страны с контролируемым риском по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.