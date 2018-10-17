Министерство труда Российской Федерации зафиксировало рост безработицы в Орловской области

За последнюю отчётную неделю (с 3-го по 10-е октября) количество безработных граждан выросло в девятнадцати регионах России.

Наша область — один из них. Также в списке — Магаданская область, Ненецкий и Чукотский Автономные Округа, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика.

В целом же по стране число безработных снизилось на полтора процента. Сейчас это шестьсот тридцать две с половиной тысячи человек.