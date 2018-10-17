Министерство труда Российской Федерации зафиксировало рост безработицы в Орловской области
17.10.2018
За последнюю отчётную неделю (с 3-го по 10-е октября) количество безработных граждан выросло в девятнадцати регионах России.
Наша область — один из них. Также в списке — Магаданская область, Ненецкий и Чукотский Автономные Округа, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика.
В целом же по стране число безработных снизилось на полтора процента. Сейчас это шестьсот тридцать две с половиной тысячи человек.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49911
Другие новости раздела
17.10.2018
Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с Министром науки и высшего образования Российской Федерации
17.10.2018
Стрелецкий хор русской песни представит наш регион на конкурсе хоровых коллективов в Сергиевом Посаде
$ USD65.5305(-0.22)17.10
€ EUR75.9236(-0.13)17.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют