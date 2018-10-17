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Орел17.10.2018 Среда 12:12
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  3. Министерство труда Российской Федерации зафиксировало рост безработицы в Орловской области

Министерство труда Российской Федерации зафиксировало рост безработицы в Орловской области

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17.10.2018

За последнюю отчётную неделю (с 3-го по 10-е октября) количество безработных граждан выросло в девятнадцати регионах России.

Наша область — один из них. Также в списке — Магаданская область, Ненецкий и Чукотский Автономные Округа, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика.

В целом же по стране число безработных снизилось на полтора процента. Сейчас это шестьсот тридцать две с половиной тысячи человек.

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