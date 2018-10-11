Министерство строительства и ЖКХ России возьмёт работу орловского Фонда капремонта под особый контроль по инициативе «Общероссийского народного фронта»

Об этом сообщила член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

В течение трёх дней она изучала реализацию программ капремонта и благоустройства в Орловской области. Специально для этого она приехала в наш регион из столицы.

Результаты общественницу не порадовали. На итоговой пресс-конференции Калинина назвала ситуацию по программе капитального ремонта многоквартирных домов в нашем регионе «очень сложной».

Как заявила активистка, наша область — одна из последних в стране по исполнению программ капремонта в совместном рейтинге Минстроя и «Общероссийского народного фронта». Это подтверждают и многочисленные жалобы граждан.

Также Калинина подчеркнула, что программа реализуется на Орловщине с опозданием в несколько лет — так, сейчас сдаются объекты, запланированные ещё на 16-й год.