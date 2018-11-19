Министерство сельского хозяйства России отменило свой приказ об увольнении ректора ОрёлГАУ Татьяны Гуляевой

Об этом сообщает «Вечерний Орёл».

Приказ от 9 ноября текущего года, согласно которому орловчанка из статуса главы вуза перешла в статус исполняющей обязанности главы вуза, признан утратившим силу.

Приказ о восстановлении Гуляевой в должности ректора Аграрного университета подписал замминистра сельского хозяйства России Дмитрий Сергеев.