Министерство сельского хозяйства России отменило свой приказ об увольнении ректора ОрёлГАУ Татьяны Гуляевой
19.11.2018
Об этом сообщает «Вечерний Орёл».
Приказ от 9 ноября текущего года, согласно которому орловчанка из статуса главы вуза перешла в статус исполняющей обязанности главы вуза, признан утратившим силу.
Приказ о восстановлении Гуляевой в должности ректора Аграрного университета подписал замминистра сельского хозяйства России Дмитрий Сергеев.
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