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  3. Министерство сельского хозяйства России отменило свой приказ об увольнении ректора ОрёлГАУ Татьяны Гуляевой

Министерство сельского хозяйства России отменило свой приказ об увольнении ректора ОрёлГАУ Татьяны Гуляевой

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19.11.2018

Об этом сообщает «Вечерний Орёл».

Приказ от 9 ноября текущего года, согласно которому орловчанка из статуса главы вуза перешла в статус исполняющей обязанности главы вуза, признан утратившим силу.

Приказ о восстановлении Гуляевой в должности ректора Аграрного университета подписал замминистра сельского хозяйства России Дмитрий Сергеев.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьМинсельхозОрёлГАУ

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