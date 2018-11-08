Микроавтобус сбил пешехода, стоявшего на проезжей части

ДТП произошло на федеральной трассе «М-2» «Крым» накануне вечером около 21-го часа.

Всё произошло на 383-м километре дороги.

«Фиат Дукато» двигался со стороны Москвы в направлении Белгорода. Пешеход стоял на проезжей части. Как уточняет ГИБДД, пешеход не стремился перейти дорогу.

В результате аварии он получил травмы. «Скорая помощь» доставила его в медицинское учреждение.

Сейчас во всех обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной инспекции.