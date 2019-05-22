Михаил Вдовин объявил о решении снять свою кандидатуру с дополнительных выборов в Госдуму от Орловской области
22.05.2019
Об этом вице-спикер Орловского областного Совета народных депутатов объявил на своих официальных интернет-ресурсах час назад.
«Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, снял свою кандидатуру с предварительного голосования в депутаты Государственной Думы ФС РФ. Благодарю всех за поддержку!» — сообщил Михаил Вдовин.
Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в Орловской области во всероссийский Единый день голосования 8 сентября текущего года. Мандат освободился после кончины Николая Ковалёва, представлявшего наш регион в российском парламенте несколько последних созывов.
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