Михаил Коротаев подал в отставку
31.05.2019
Глава представительства Орловской области при правительстве РФ покидает свою должность. Об этом сообщают «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники.
Михаил Коротаев написал заявление об отставке в середине мая. С 1 июня, он сложит свои полномочия. Причины отставки источники не уточняют.
Напомним, Коротаев стал главой представительства в 2016 году.
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