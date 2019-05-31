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Орел31.05.2019 Пятница 11:14
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  3. Михаил Коротаев подал в отставку

Михаил Коротаев подал в отставку

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31.05.2019

Глава представительства Орловской области при правительстве РФ покидает свою должность. Об этом сообщают «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники.

Михаил Коротаев написал заявление об отставке в середине мая. С 1 июня, он сложит свои полномочия. Причины отставки источники не уточняют.

Напомним, Коротаев стал главой представительства в 2016 году.

Теги:ОрёлОрловская Область

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