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Межрегиональные учения добровольцев из разных регионов страны проведет в Орле поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

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06.06.2019

Полевые учения состоятся в Медведевском лесу 15 июня, об этом сообщают организаторы.

Обучать добровольцев-поисковиков будут опытные инструкторы «Лиза Алерт». Участники будут отрабатывать навыки поиска пропавших людей в различных предлагаемых условиях. Также добровольцы получат практические навыки обращения с необходимым поисковым оборудованием, включая компас, комплексы радиосвязь, GPS-навигатор и др. «Вечерний Орёл» пишет об этом.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьЛиза Алерт

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