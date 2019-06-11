Международный совет по охране памятников призвал обратить внимание на Сабуровскую крепость и Болхов
11.06.2019
На сайте «Национального комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест» опубликована резолюция. Её авторы предлагают администрации Орловской области рассмотреть вопрос отнесения ансамбля Сабуровской крепости к особо ценным объектам Российской Федерации, а также начать работу по включению города Болхова в перечень исторических поселений федерального значения.
Резолюция составлена по итогам Межрегиональной научной конференции комитета, которая состоялась в Орле в апреле этого года. В ней участвовали около 40 делегатов из 13 регионов России.
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