Мэрию Орла попросили об изоляции

ОНФ обратился к властям города с просьбой восстановить изоляцию на теплотрассе, которая подаёт теплоноситель к нескольким домам на Полесской улице.

С жалобой в «Народный фронт» обратились жильцы домов № 47 и № 53.

Сообщается, что изоляция пришла в негодность практически на всей трассе. При этом жильцы исправно оплачивают услугу, однако температура в их квартирах сейчас значительно ниже, чем в аналогичный период минувшего года.