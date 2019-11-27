Мэрию Орла попросили об изоляции
27.11.2019
ОНФ обратился к властям города с просьбой восстановить изоляцию на теплотрассе, которая подаёт теплоноситель к нескольким домам на Полесской улице.
С жалобой в «Народный фронт» обратились жильцы домов № 47 и № 53.
Сообщается, что изоляция пришла в негодность практически на всей трассе. При этом жильцы исправно оплачивают услугу, однако температура в их квартирах сейчас значительно ниже, чем в аналогичный период минувшего года.
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