Мэрия просит жителей Орла рассказать о бизнесе

Администрация города проводит опрос, в рамках которого орловчане могут рассказать мэрии о том, каких видов предпринимательской деятельности рядом с местом их жительства не хватает, а каких — слишком много. Свои предложения нужно высылать в виде электронного письма на адрес economy@orel-adm.ru (с пометкой в теме письма «Опрос населения»).

Ислледование проводится в рамках проекта «Про100бизнес», который инициирован губернатором Орловской области Андреем Клычковым и Центром оказания услуг «Мой бизнес».