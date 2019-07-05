Мэрия просит жителей Орла рассказать о бизнесе
05.07.2019
Администрация города проводит опрос, в рамках которого орловчане могут рассказать мэрии о том, каких видов предпринимательской деятельности рядом с местом их жительства не хватает, а каких — слишком много. Свои предложения нужно высылать в виде электронного письма на адрес economy@orel-adm.ru (с пометкой в теме письма «Опрос населения»).
Ислледование проводится в рамках проекта «Про100бизнес», который инициирован губернатором Орловской области Андреем Клычковым и Центром оказания услуг «Мой бизнес».
Короткая ссылка obl1.ru/~/55794
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