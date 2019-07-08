Мэрия предупреждают орловчан о шторме
08.07.2019
В период с 8 июля (с 21 часа) до 9 июля (до 21 часа) на территории Орла ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Штормовое предупреждение распространила администрация города, ссылаясь на данные Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В частности, мэрия предупреждает о тумане (местами) и порывах ветра скоростью до 18 метров в секунду.
При возникновении ЧП горожан просит звонить по телефонам 101,
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