Мэрия Орла вслед за областной администрацией поможет семьям погибших в ДТП с троллейбусом
10.10.2018
Также поддержку получат и пострадавшие.
Из резервного фонда городской администрации выделят по 100 тысяч рублей для погибших, по 50 — для пострадавших. Об этом рассказал глава администрации Орла Александр Муромский.
ДТП произошло накануне днём у остановки «Дворец спорта». Его точные обстоятельства выясняются. Пока известно, что в результате наезда троллейбуса на пешеходов погибли трое и пострадали двое человек.
Ранее о намерении оказать финансовую поддержку семьям погибших и пострадавшим сообщили в администрации области.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49789
Другие новости раздела
10.10.2018
Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области 20-го октября проведёт «День открытых дверей»
10.10.2018
На следующей неделе первые "осенние" призывники из Орловской области отправятся на срочную службу
$ USD66.1832(-0.22)11.10
€ EUR76.071(-0.14)11.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют