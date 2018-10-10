Мэрия Орла вслед за областной администрацией поможет семьям погибших в ДТП с троллейбусом

Также поддержку получат и пострадавшие.

Из резервного фонда городской администрации выделят по 100 тысяч рублей для погибших, по 50 — для пострадавших. Об этом рассказал глава администрации Орла Александр Муромский.

ДТП произошло накануне днём у остановки «Дворец спорта». Его точные обстоятельства выясняются. Пока известно, что в результате наезда троллейбуса на пешеходов погибли трое и пострадали двое человек.

Ранее о намерении оказать финансовую поддержку семьям погибших и пострадавшим сообщили в администрации области.