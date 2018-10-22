Мэрия Орла рассказала об итогах субботника

В Орле прошёл осенний общегородской субботник.

В работах приняли участие около сорока тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уборка велась в парках и скверах «Разградский», «Ботаника», Победы, имени Гуртьева и Бунина, «Дворянское гнездо», а также в зелёных зонах по улице Металлургов и Московскому шоссе.

В ходе субботника орловцы ликвидировали 18 несанкционированных свалок, а также посадили 372 дерева и 1125 кустарников различных видов.