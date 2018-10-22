Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.10.2018 Понедельник 12:38
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Мэрия Орла рассказала об итогах субботника

Мэрия Орла рассказала об итогах субботника

Версия для печати

22.10.2018

В Орле прошёл осенний общегородской субботник.

В работах приняли участие около сорока тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уборка велась в парках и скверах «Разградский», «Ботаника», Победы, имени Гуртьева и Бунина, «Дворянское гнездо», а также в зелёных зонах по улице Металлургов и Московскому шоссе.

В ходе субботника орловцы ликвидировали 18 несанкционированных свалок, а также посадили 372 дерева и 1125 кустарников различных видов.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50010

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.10.2018

В Орловской области выбрали "Тургеневскую девушку"

22.10.2018

С 1-го ноября увеличится стоимость проезда в междугородних маршрутках при выезде за черту города

22.10.2018

В Советском районе Орла активизировались "карманники"

22.10.2018

Сборная Орловской области победила на Первенстве России по стрельбе из пневматического оружия

22.10.2018

Геннадий Зюганов наградил губернатора Орловской области Андрея Клычкова орденом Столетия ВЛКСМ

$ USD65.814(+0.09)20.10
€ EUR75.3241(-0.25)20.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online