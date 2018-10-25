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Мэрия Орла рассказала о планах на День народного единства

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25.10.2018

Администрация Орла опубликовала программу основных мероприятий в честь Дня народного единства.

3-го ноября в городе пройдут масштабные ярмарки на трёх площадках: на площадях Жукова и Комсомольской и перед центром «Металлург». На них будет широко представлена продукция местных производителей — в основном, продукты питания.

Творческие коллективы города создадут посетителям ярмарок праздничное настроение.

4-го ноября, в день праздника, все три ярмарки также будут работать — но только два часа, с десяти до двенадцати утра.

Также 4-го ноября на площади Ленина пройдёт масштабная акция «Хоровод единства». Участвовать в ней могут абсолютно все желающие.

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