Мэрия Орла рассказала о планах на День народного единства

Администрация Орла опубликовала программу основных мероприятий в честь Дня народного единства.

3-го ноября в городе пройдут масштабные ярмарки на трёх площадках: на площадях Жукова и Комсомольской и перед центром «Металлург». На них будет широко представлена продукция местных производителей — в основном, продукты питания.

Творческие коллективы города создадут посетителям ярмарок праздничное настроение.

4-го ноября, в день праздника, все три ярмарки также будут работать — но только два часа, с десяти до двенадцати утра.

Также 4-го ноября на площади Ленина пройдёт масштабная акция «Хоровод единства». Участвовать в ней могут абсолютно все желающие.