Мэрия Орла рассказала о планах на День народного единства
25.10.2018
Администрация Орла опубликовала программу основных мероприятий в честь Дня народного единства.
3-го ноября в городе пройдут масштабные ярмарки на трёх площадках: на площадях Жукова и Комсомольской и перед центром «Металлург». На них будет широко представлена продукция местных производителей — в основном, продукты питания.
Творческие коллективы города создадут посетителям ярмарок праздничное настроение.
4-го ноября, в день праздника, все три ярмарки также будут работать — но только два часа, с десяти до двенадцати утра.
Также 4-го ноября на площади Ленина пройдёт масштабная акция «Хоровод единства». Участвовать в ней могут абсолютно все желающие.
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