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Орел25.10.2018 Четверг 14:49
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Мэрия Орла провела выборочные проверки маршруток и их водителей

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25.10.2018

Глава администрации Орла Александр Муромский провёл рабочую встречу с перевозчиками.

Главной темой стали нарушения ПДД, которые допускают водители маршруток.

С января по сентябрь в городе произошло 20 аварий с участием маршрутных автобусов. Количество пострадавших, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, увеличилось примерно на 17%.

На днях чиновники мэрии проверили шесть автопарков, уделяя особое внимание медосмотру водителей и техосмотру автобусов. Оказалось, что многие перевозчики проверяют лишь внешнюю работоспособность маршруток, игнорируя их плохое санитарное состояние.

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