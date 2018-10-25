Мэрия Орла провела выборочные проверки маршруток и их водителей
25.10.2018
Глава администрации Орла Александр Муромский провёл рабочую встречу с перевозчиками.
Главной темой стали нарушения ПДД, которые допускают водители маршруток.
С января по сентябрь в городе произошло 20 аварий с участием маршрутных автобусов. Количество пострадавших, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, увеличилось примерно на 17%.
На днях чиновники мэрии проверили шесть автопарков, уделяя особое внимание медосмотру водителей и техосмотру автобусов. Оказалось, что многие перевозчики проверяют лишь внешнюю работоспособность маршруток, игнорируя их плохое санитарное состояние.
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