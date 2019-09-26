Мэрия Орла «перекредитуется»
26.09.2019
Городская администрация планирует взять в долг ещё 1 миллиард 400 миллионов. Власти областного центра погасят существующие задолженности, взяв новый кредит по более низкой ставке.
Об этом стало известно на сегодняшней сессии Орловского городского Совета народных депутатов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57447
Другие новости раздела
26.09.2019
Орловчанам предлагают уколоться на рынке
$ USD64.2888(+0.1)27.09
€ EUR70.3834(-0.2)27.09
Наш опрос
На Орловщине стартует осенний призыв. Ваше мнение о ситуации со срочной службой в армии?