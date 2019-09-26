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Мэрия Орла «перекредитуется»

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26.09.2019

Городская администрация планирует взять в долг ещё 1 миллиард 400 миллионов. Власти областного центра погасят существующие задолженности, взяв новый кредит по более низкой ставке.

Об этом стало известно на сегодняшней сессии Орловского городского Совета народных депутатов.

Теги:Орловская областьадминистрация Орла

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