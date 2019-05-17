Мэрия Орла опубликовала предварительный список улиц, которые отремонтируют с использованием асфальтового гранулята

Все 115 улиц располагаются в частном секторе.

Список формировался на основе предложений районных глав и местных жителей.

Работы будут вестись поэтапно. Выполнить их на всех 115 объектах в этом году не представляется возможным. В первую очередь будут отремонтированы наиболее изношенные улицы.