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Орел17.05.2019 Пятница 17:04
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  3. Мэрия Орла опубликовала предварительный список улиц, которые отремонтируют с использованием асфальтового гранулята

Мэрия Орла опубликовала предварительный список улиц, которые отремонтируют с использованием асфальтового гранулята

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17.05.2019

Все 115 улиц располагаются в частном секторе.

Список формировался на основе предложений районных глав и местных жителей.

Работы будут вестись поэтапно. Выполнить их на всех 115 объектах в этом году не представляется возможным. В первую очередь будут отремонтированы наиболее изношенные улицы.

Теги:ОрёлОрловская область

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