Мэрия Орла опубликовала предварительный список улиц, которые отремонтируют с использованием асфальтового гранулята
17.05.2019
Все 115 улиц располагаются в частном секторе.
Список формировался на основе предложений районных глав и местных жителей.
Работы будут вестись поэтапно. Выполнить их на всех 115 объектах в этом году не представляется возможным. В первую очередь будут отремонтированы наиболее изношенные улицы.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54669
Другие новости раздела
17.05.2019
В понедельник 20 мая в Орле состоится кастинг в Академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова
$ USD64.6327(+0.07)18.05
€ EUR72.2464(-0.12)18.05
Наш опрос
Ваше любимое место в Орле?