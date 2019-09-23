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Мэрия Орла объявила об «обезвоживании» 30 домов

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23.09.2019

В связи с плановыми работами горячее водоснабжение до 24 сентября (до 17:00) отключат в домах по адресам: улица 8 Марта, 19, 21, 23, 25, 27; улица Максима Горького, 52, 54 (в детском саду № 5), 58, 60; улица Пожарная, 25, 27.

Также сегодня до 17 часов горячей воды не будет: на Московском шоссе, 139, 145, 149, 151, 153; улице Металлургов, 1, 3; в переулке Силякова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кроме того, сегодня до 16 часов от данной услуги отключат дома по улице Металлургов, 10, 16 и 20. В этих случаях причиной неудобств станут работы по врезке трассы по горячей воде на Московском шоссе.

Теги:Орловская областьгорячее водоснабжениеотключение воды

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