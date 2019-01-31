Мэрия Орла обратится в администрацию Орловской области с просьбой увеличить количество поездок по социальному проездному
31.01.2019
Об этом сегодня на заседании Городского совета рассказал мэр Орла Василий Новиков.
Сейчас количество поездок составляет 60. Однако многие жители города считают эту цифру недостаточной.
С завтрашнего числа в Орле изменяется стоимость проезда в общественном транспорте. При расплате наличными средствами за одну поездку придётся выложить 20 рублей (на 3 рубля больше чем сейчас). При расплате картой цена останется прежней — 17 рублей. Если маршрутка не оборудована валидатором (устройством для считывания информации с карты), то водитель тоже должен взять с пассажира только 17 рублей.
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