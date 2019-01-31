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Орел31.01.2019 Четверг 14:24
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  3. Мэрия Орла обратится в администрацию Орловской области с просьбой увеличить количество поездок по социальному проездному

Мэрия Орла обратится в администрацию Орловской области с просьбой увеличить количество поездок по социальному проездному

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31.01.2019

Об этом сегодня на заседании Городского совета рассказал мэр Орла Василий Новиков.

Сейчас количество поездок составляет 60. Однако многие жители города считают эту цифру недостаточной.

С завтрашнего числа в Орле изменяется стоимость проезда в общественном транспорте. При расплате наличными средствами за одну поездку придётся выложить 20 рублей (на 3 рубля больше чем сейчас). При расплате картой цена останется прежней — 17 рублей. Если маршрутка не оборудована валидатором (устройством для считывания информации с карты), то водитель тоже должен взять с пассажира только 17 рублей.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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