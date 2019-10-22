Мэрия Орла обеспокоена крепостью «Дружбы»
22.10.2019
Глава администрации города Александр Муромский поручил обследовать состояние конструкций моста «Дружбы» и обсудить вопрос на городской комиссии по безопасности дорожного движения.
Новый подрядчик должен приступить к ремонту объекта в ближайшее время.
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