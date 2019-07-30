Мэрия Орла не приняла новую дорогу в центре города

Как сообщает «Орёлград», такая информация озвучена на сегодняшнем совещании в мэрии Орла.

Речь идёт об участке 1-й Посадской. Около двух месяцев здесь меняли сети газоснабжения. После этого участок заасфальтировали. Однако экспертиза признала асфальт негодным к использованию.

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил обеспечить замену дорожного покрытия в кратчайшие сроки.