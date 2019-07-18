Мэрия Орла может разорвать отношения с «Посейдоном»

ООО с таким названием занимается ремонтом Северной улицы. Работы должны были завершиться ещё 1 июля. Однако пока что они выполнены лишь на 20%. Об этом информирует администрация Орла.

Мэрия дала «Посейдону» последний шанс — доделать всё к 25 июля. Если подрядчик не уложится и в новые сроки, то с ним расторгнут контракт. Более того, компанию внесут в список недобросовестных подрядчиков.