Мэрия Орла может разорвать отношения с «Посейдоном»
18.07.2019
ООО с таким названием занимается ремонтом Северной улицы. Работы должны были завершиться ещё 1 июля. Однако пока что они выполнены лишь на 20%. Об этом информирует администрация Орла.
Мэрия дала «Посейдону» последний шанс — доделать всё к 25 июля. Если подрядчик не уложится и в новые сроки, то с ним расторгнут контракт. Более того, компанию внесут в список недобросовестных подрядчиков.
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