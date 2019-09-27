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Орел27.09.2019 Пятница 13:52
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  3. Мэрия Орла ищет 36 «квадратов» для ребёнка-инвалида

Мэрия Орла ищет 36 «квадратов» для ребёнка-инвалида

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27.09.2019

Мать и бабушка несовершеннолетнего с ограниченными возможностями здоровья пришли на приём к главе администрации Орла Александру Муромскому. Они рассказали, что ещё в 2017 году Советский районный суд обязал мэрию предоставить им комфортное жильё площадью 36 квадратных метров по договору соцнайма.

Семье действительно предложили такую квартиру на вторичном рынке недвижимости. Однако орловчанки остались недовольны её состоянием и отказались от предложения.

Муромский рассказал, что администрация объявила аукцион на покупку новой квартиры такого размера, но он не состоялся из-за полного отсутствия заявок. Ещё один аукцион проведут в октябре.

Если квартира не будет куплена или найдена (среди уже имеющихся в распоряжении городских властей), то администрация Орла выделит необходимые средства, чтобы привести в порядок ту недвижимость, где сейчас проживает семья ребёнка-инвалида.

Теги:Орловская областьадминистрация ОрлаАлександр Муромский

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