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Орел19.02.2019 Вторник 18:39
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  3. Мэрия Орла хочет расторгнуть контракты с несколькими компаниями-перевозчиками

Мэрия Орла хочет расторгнуть контракты с несколькими компаниями-перевозчиками

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19.02.2019

Известно, что речь идёт о двух компаниях. Сейчас готовятся необходимые документы.

Причиной расторжения контрактов является несоблюдение графиков движения маршруток в вечернее время.

Теги:ОрёлОрловская область

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