Мэрия Орла хочет расторгнуть контракты с несколькими компаниями-перевозчиками
19.02.2019
Известно, что речь идёт о двух компаниях. Сейчас готовятся необходимые документы.
Причиной расторжения контрактов является несоблюдение графиков движения маршруток в вечернее время.
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