Мэрия Орла дала «отмашку» на начало отопительного сезона
23.09.2019
Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление о начале отопительного сезона в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, объектах культуры и здравоохранения. Как и сообщалось ранее, процесс начнётся завтра 24 сентября.
Ответственным чиновникам администрации поручено организовать работы по подключению к системам тепло- и газоснабжения.
Подачу теплоносителей в объекты социальной сферы, расположенные в жилых домах, рекомендуется обеспечить управляющим компаниям. Тепло в отдельно стоящих учреждениях обеспечат АО «Газпром газораспределение Орёл», ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» и филиал ПАО «Квадра» «Орловская генерация».
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