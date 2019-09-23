Мэрия Орла дала «отмашку» на начало отопительного сезона

Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление о начале отопительного сезона в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, объектах культуры и здравоохранения. Как и сообщалось ранее, процесс начнётся завтра 24 сентября.

Ответственным чиновникам администрации поручено организовать работы по подключению к системам тепло- и газоснабжения.

Подачу теплоносителей в объекты социальной сферы, расположенные в жилых домах, рекомендуется обеспечить управляющим компаниям. Тепло в отдельно стоящих учреждениях обеспечат АО «Газпром газораспределение Орёл», ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» и филиал ПАО «Квадра» «Орловская генерация».