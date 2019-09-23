Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.09.2019 Понедельник 16:29
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Мэрия Орла дала «отмашку» на начало отопительного сезона

Мэрия Орла дала «отмашку» на начало отопительного сезона

Версия для печати

23.09.2019

Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление о начале отопительного сезона в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, объектах культуры и здравоохранения. Как и сообщалось ранее, процесс начнётся завтра 24 сентября.

Ответственным чиновникам администрации поручено организовать работы по подключению к системам тепло- и газоснабжения.

Подачу теплоносителей в объекты социальной сферы, расположенные в жилых домах, рекомендуется обеспечить управляющим компаниям. Тепло в отдельно стоящих учреждениях обеспечат АО «Газпром газораспределение Орёл», ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» и филиал ПАО «Квадра» «Орловская генерация».

Теги:Орловская областьотопительный сезонАлександр Муромский

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57365

Добавил новость: 

Другие новости раздела

23.09.2019

Орёл купит бюст «Маршала Победы»

23.09.2019

Стало известно будущее Орловской области

23.09.2019

На замену орловского водопровода понадобится целое тысячелетие

23.09.2019

Орловский губернатор потребовал изменить подход к благоустройству

23.09.2019

На орловском фестивале выступила «Казарага»

4
$ USD63.9453(+0.1)24.09
€ EUR70.2759(-0.32)24.09

Наш опрос

Как вы относитесь к ликвидации малокомплектных школ? В ближайшие годы на Орловщине закроют 11 таких учреждений.
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online