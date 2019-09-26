Мэрия Орла будет судиться с действующими и бывшими работниками УКХ
26.09.2019
Администрация готовит судебные иски о возмещении ущерба городскому бюджету. Их передадут в суд в течение нескольких недель.
Ответчиками выступят некоторые действующие и бывшие работники Управления Коммунальным Хозяйством.
Причиной стала проверка КСП, которая выявила нарушения в использовании бюджетных средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию улиц и дорог Орла в 2017 году и в период с января по октябрь 2018 года включительно.
Контрольно-ревизионный отдел мэрии провёл и собственную проверку деятельности УКХ. В итоге были выявлены финансовые нарушения на 17 миллионов 351 тысячу рублей. Ущерб, нанесённый городской казне, оценивается в 26 миллионов 500 тысяч рублей.
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