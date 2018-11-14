Мэрия может использовать гранит, вывезенный из Комсомольского сквера, для благоустройства других территорий Орла
14.11.2018
Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на первогозаместителя главы администрации Орла Олега Минкина.
По его словам, важную роль при принятии такого решения сыграет желание самих жителей города.
Минкин уточнил, что гранитные плиты, в любом случае, требуют отшлифовки, а это, в свою очередь, требует времени и средств.
В данный момент основная часть плит хранится на территории предприятия «Спецавтобаза».
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