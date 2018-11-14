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Орел14.11.2018 Среда 12:12
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  3. Мэрия может использовать гранит, вывезенный из Комсомольского сквера, для благоустройства других территорий Орла

Мэрия может использовать гранит, вывезенный из Комсомольского сквера, для благоустройства других территорий Орла

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14.11.2018

Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на первогозаместителя главы администрации Орла Олега Минкина.

По его словам, важную роль при принятии такого решения сыграет желание самих жителей города.

Минкин уточнил, что гранитные плиты, в любом случае, требуют отшлифовки, а это, в свою очередь, требует времени и средств.

В данный момент основная часть плит хранится на территории предприятия «Спецавтобаза».

Теги:ОрелОрёлОрловская областьремонт

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