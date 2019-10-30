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Орел30.10.2019 Среда 12:59
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  3. Mercedes-Benz сбил 15-летнего подростка на переходе

Mercedes-Benz сбил 15-летнего подростка на переходе

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30.10.2019

ДТП случилось в Орле на Васильевской улице 29 октября в 19 часов 50 минут. Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Иномаркой управлял 19-летний водитель.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, подросток получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

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