Мэр Орла жёстко раскритиковал руководителей УКХ и «Спецавтобазы»

Это произошло сегодня на оперативном совещании в мэрии.

Как сообщает «Орёлград», Василий Новиков посетовал на плохое состояние дорог и пообещал «прокатить в корыте» по областному центру исполняющую обязанности начальника Управления Коммунальным Хозяйством Светлану Балашову и начальника «Спецавтобазы» Александра Байдака.

Также возмущение у главы города вызвало то, что «Спецавтобаза» не заявилась на участие в муниципальном конкурсе, упустив возможность заработать средства.