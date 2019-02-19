Мэр Орла жёстко раскритиковал руководителей УКХ и «Спецавтобазы»
19.02.2019
Это произошло сегодня на оперативном совещании в мэрии.
Как сообщает «Орёлград», Василий Новиков посетовал на плохое состояние дорог и пообещал «прокатить в корыте» по областному центру исполняющую обязанности начальника Управления Коммунальным Хозяйством Светлану Балашову и начальника «Спецавтобазы» Александра Байдака.
Также возмущение у главы города вызвало то, что «Спецавтобаза» не заявилась на участие в муниципальном конкурсе, упустив возможность заработать средства.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52949
Другие новости раздела
19.02.2019
Федеральный бюджет выделил Орловской области 27,2 миллиона рублей на улучшение плодородия почв
$ USD66.2022(-0.04)20.02
€ EUR74.8151(-0.09)20.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?