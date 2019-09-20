Мэр Орла считает, что УКХ не принимает должных мер по сокращению долгов за аренду муниципального жилья

Сегодня Василий Новиков в ходе рабочей поездки побывал на нескольких таких квартирах. Всего в областном центре их около 9 тысяч. Общая площадь жилья составляет 424 тысячи 40 квадратных метров.

«Недоимка по оплате за найм по состоянию на 1 сентября составила немногим более 21 миллиона рублей и увеличилась на 1 миллион 872 тысячи рублей по сравнению с началом года...

Считаю, что УКХ не принимает действенных мер для сокращения этой задолженности. Кроме того, вызывает множество нареканий и состояние муниципального жилищного фонда. Считаю, что необходимо провести инвентаризацию всего муниципального фонда, в том числе и свободного от проживания», — заявил Василий Новиков.

При этом по сравнению с 1 января 2015 года размер задолженности увеличился в 17,6.