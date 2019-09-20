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  3. Мэр Орла считает, что УКХ не принимает должных мер по сокращению долгов за аренду муниципального жилья

Мэр Орла считает, что УКХ не принимает должных мер по сокращению долгов за аренду муниципального жилья

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20.09.2019

Сегодня Василий Новиков в ходе рабочей поездки побывал на нескольких таких квартирах. Всего в областном центре их около 9 тысяч. Общая площадь жилья составляет 424 тысячи 40 квадратных метров.

«Недоимка по оплате за найм по состоянию на 1 сентября составила немногим более 21 миллиона рублей и увеличилась на 1 миллион 872 тысячи рублей по сравнению с началом года...

Считаю, что УКХ не принимает действенных мер для сокращения этой задолженности. Кроме того, вызывает множество нареканий и состояние муниципального жилищного фонда. Считаю, что необходимо провести инвентаризацию всего муниципального фонда, в том числе и свободного от проживания», — заявил Василий Новиков.

При этом по сравнению с 1 января 2015 года размер задолженности увеличился в 17,6.

Теги:Орловская областьаренда муниципального жильямуниципальное жильё

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